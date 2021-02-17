اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:44 م
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محافظ كفر الشيخ يتفقد الأحياء والشوارع لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار.. صور

الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:03 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد الأحياء والشوارع لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار.. صور محافظ كفر الشيخ يتفقد اعمال رفع مياه الامطار وتسليك البلاعات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، اليوم الأربعاء ،عدداً من شوارع العاصمة ، لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع ، وصيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى ، واستمع لعدد من أهالى المحافظة أثناء الجولة ، وتفقد مواقف سيارات الأجرة، وعدد من أحياء غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، ومنها سوق الجملة، وشارع الدلتا ، وشارع المصنع ،وشارع الضرائب ، وشارع عبد الهادى راضى ، وحى ال47.

وأعلن المحافظ عن استمرار توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس ، مناشداً الصيادين بعدم الخروج فى رحلات الصيد، مشدداً على سرعة رفع مياه الأمطار من الشوارع ، لتيسير الحركة المرورية فى الشوارع ، معلناً عن استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية ، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة فى حالة هطولها ، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي ، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة .

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى ، وفرق الكهرباء، وسائقى المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد فى الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى أمطار، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

 

جانب من الجولة التفقدية للمحافظ
جانب من الجولة التفقدية للمحافظ

جولة المحافظ بالاحياء

جولة المحافظ بالاحياء

جولة المحافظ في الشوارع

جولة المحافظ في الشوارع

محافظ كفر الشيخ يتابع اعمال رفع مياه الامطار

محافظ كفر الشيخ يتابع اعمال رفع مياه الامطار

محافظ كفر الشيخ يتابع رفع مياه الامطار

محافظ كفر الشيخ يتابع رفع مياه الامطار

محافظ كفر الشيخ يتفقد اعمال رفع مياه الامطار وتسليك البلاعات

محافظ كفر الشيخ يتفقد اعمال رفع مياه الامطار وتسليك البلاعات

محافظ كفر الشيخ يستمع للمواطنين

محافظ كفر الشيخ يستمع للمواطنين

 


كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

رفع مياه الامطار من الشوارع

صيانة شبكات صفيات الامطار

موقف سيارات الاجرة بكفر الشيخ

مياه الامطار

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