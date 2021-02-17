اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: تعاملنا مع تجمعات المياه الناتجة عن سقوط الأمطار

الأربعاء، 17 فبراير 2021 07:28 م
محافظ كفر الشيخ: تعاملنا مع تجمعات المياه الناتجة عن سقوط الأمطار محافظ كفر الشيخ
ماجد تمراز

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أكد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تشهد أمطار غزيرة تصل إلى ثلجية في عدد من المناطق، وتم التعامل مع كميات المياه التي هطلت على المحافظة، مشيدا بالدور الذي قامت به الأجهزة التنفيذية من أجل إعادة الحياة إلى رونقها الطبيعي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة: "الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة خفضت من حدة الأمطار التي هطلت على المحافظة، حيث تم تسليك المصارف المائية ومصارف الأمطار والبالوعات، حيث يتم تسريب مياه الأمطار إلى المصارف والترع الموجودة في المحافظة".

وقال: "تم التعامل مع كميات المياه الزائدة على طاقة المحافظة، حيث أن فرق الطوارئ تعمل على مدار 48 ساعة، واجتازنا تلك الموجة، والآن الأمور بدأت تتراجع والأمطار تهطل الآن ولكنها أقل حدة عما كانت عليه في السابق، وحدث بعض التضرر ولكن تلك إزاحة المياه، وفي الصباح سيتم عمل حصر بالأضرار التي لحقت بالزراعات، ولكن حتى الآن لم يتم رصد أي أضرار كبيرة".


الامطار

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

الطقس

الطقس اليوم

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