محافظ سوهاج يفتتح وحدة تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية بمستشفى الجامعة.. صور

سوهاج - محمود مقبول

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم، وحدة تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية بمستشفى سوهاج الجامعي، بتكلفة 6 ملايين جنيه، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب، والدكتور حمدي سعد مدير عام المستشفى الجامعي، والدكتور عبد الباسط بدوي رئيس قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بالمستشفى الجامعي.

وتفقد محافظ سوهاج ومرافقيه الوحدة واستمع إلى شرح مفصل من رئيس القسم، حيث تتكون من غرفة عمليات تحتوي على الجهاز الخاص بتفتيت الحصوات بالموجات التصادمية موديل " كومباكت سيجما" ألماني الصنع، بالإضافة إلى غرفة الإفاقة، وغرفة الأطباء.

وأكد "الفقي" أن الوحدة تعد إضافة قوية للمنظومة الطبية بالمحافظة لخدمة المواطنين بسوهاج والمحافظات المجاورة، مشيدا بدور الجامعة في خدمة المجتمع في كافة المجالات وخاصة المجال الطبي.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إلى أن الوحدة تستهدف إجراء عمليات تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية دون اللجوء للجراحة لعدد من 700 إلى 1000 مريض سنويا، بالإضافة إلى تقديم التدريبات والخبرات العملية والتعليمية لطلاب الماجستير والدكتوراه بالجامعة.





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أفتتاح-وحدة-تفتيت-الحصوات-بالموجات-التصادمية-بالمستشفى-الجامعي--(2)







أفتتاح-وحدة-تفتيت-الحصوات-بالموجات-التصادمية-بالمستشفى-الجامعي--(3)







أفتتاح-وحدة-تفتيت-الحصوات-بالموجات-التصادمية-بالمستشفى-الجامعي--(4)







أفتتاح-وحدة-تفتيت-الحصوات-بالموجات-التصادمية-بالمستشفى-الجامعي--(5)







أفتتاح-وحدة-تفتيت-الحصوات-بالموجات-التصادمية-بالمستشفى-الجامعي--(6)







أفتتاح-وحدة-تفتيت-الحصوات-بالموجات-التصادمية-بالمستشفى-الجامعي--(7)







أفتتاح-وحدة-تفتيت-الحصوات-بالموجات-التصادمية-بالمستشفى-الجامعي--(8)







أفتتاح-وحدة-تفتيت-الحصوات-بالموجات-التصادمية-بالمستشفى-الجامعي--(9)







أفتتاح-وحدة-تفتيت-الحصوات-بالموجات-التصادمية-بالمستشفى-الجامعي--(10)







أفتتاح-وحدة-تفتيت-الحصوات-بالموجات-التصادمية-بالمستشفى-الجامعي--(11)







أفتتاح-وحدة-تفتيت-الحصوات-بالموجات-التصادمية-بالمستشفى-الجامعي--(12)







أفتتاح-وحدة-تفتيت-الحصوات-بالموجات-التصادمية-بالمستشفى-الجامعي--(13)







أفتتاح-وحدة-تفتيت-الحصوات-بالموجات-التصادمية-بالمستشفى-الجامعي--(14)







أفتتاح-وحدة-تفتيت-الحصوات-بالموجات-التصادمية-بالمستشفى-الجامعي--(15)







أفتتاح-وحدة-تفتيت-الحصوات-بالموجات-التصادمية-بالمستشفى-الجامعي--(16)







أفتتاح-وحدة-تفتيت-الحصوات-بالموجات-التصادمية-بالمستشفى-الجامعي--(17)







أفتتاح-وحدة-تفتيت-الحصوات-بالموجات-التصادمية-بالمستشفى-الجامعي--(18)







أفتتاح-وحدة-تفتيت-الحصوات-بالموجات-التصادمية-بالمستشفى-الجامعي--(19)







أفتتاح-وحدة-تفتيت-الحصوات-بالموجات-التصادمية-بالمستشفى-الجامعي--(20)







أفتتاح-وحدة-تفتيت-الحصوات-بالموجات-التصادمية-بالمستشفى-الجامعي--(21)



