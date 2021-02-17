محافظ بورسعيد يلتقى نقيب عام التمريض المصرى

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصرى بديوان عام محافظة بورسعيد، لمناقشة عدد من الملفات والتطورات فى قطاع الصحة والتمريض بالمحافظة .

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء، على الجهود الكبيرة التى تبذلها الأطقم الطبية وأطقم التمريض خلال هذه المرحلة الحرجة ، مثنيا على العمل الدءوب والمستمر للحفاظ على حياة المرضى ومواجهة الفيروس المستجد بكل قوة ، لافتا إلى أن محافظة بورسعيد تشهد طفرة حقيقية فى القطاع الصحى وخاصة أطقم التمريض المؤهلين على أعلى مستوى ويمتلكون كفاءة عالية تساهم فى تقديم رعاية طبية وصحية متكاملة للمرضى .

ومن جانبها، وجهت الدكتورة كوثر محمود الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر لاطقم الاطباء والتمريض بالمحافظة، مؤكدة أن نجاح تطبيق التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد كأول محافظة يأتى فى إطار الجهود الرائعة والتعاون المثمر لمحافظ بورسعيد مع الجهات المختصة فى هذا الشأن ، كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات الخاصة بالارتقاء بمستوى أطقم التمريض بما يخدم المرضى ويحقق أفضل مستوى طبى بالمحافظة.