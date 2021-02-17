محافظ بورسعيد يعلن إنشاء وحدة متخصصة لمواجهة الزيادة السكانية

بورسعيد - محمد عزام

وافق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، على إنشاء وحدة السكان لسرعة الإستجابة المحلية للقضية السكانية بالمحافظة والوقوف على تطورات الموقف السكانى وتداعياته ، وذلك تنفيذآ لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد كوادر محلية مدربة على إدارة البرنامج السكاني.

وأكد الغضبان ، أن ذلك إضافة إلى تقييم المؤشرات العامة للقضية السكانية ودعم متخذى القرار ، لضبط معدل النمو السكانى بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان والرائدات الريفيات والجمعيات الأهلية والجهات الشريكة من خلال المتابعة المستمرة ، إلى جانب تجميع البيانات وإنشاء نظام ولوحة معلوماتية وآعداد تقارير وتحديد المعوقات لتلافيها.

وأكد محافظ بورسعيد ، على أهمية توعية المواطنين بخطورة القضية السكانية وضرورة ضبط النمو السكانى لما له من تأثير على المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.