اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يعلن إنشاء وحدة متخصصة لمواجهة الزيادة السكانية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:06 م
محافظ بورسعيد يعلن إنشاء وحدة متخصصة لمواجهة الزيادة السكانية اجتماع محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، على إنشاء وحدة السكان لسرعة الإستجابة المحلية للقضية السكانية بالمحافظة والوقوف على تطورات الموقف السكانى وتداعياته ، وذلك تنفيذآ لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد كوادر محلية مدربة على إدارة البرنامج السكاني

وأكد الغضبان ، أن ذلك إضافة إلى تقييم المؤشرات العامة للقضية السكانية ودعم متخذى القرار ، لضبط معدل النمو السكانى بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان والرائدات الريفيات والجمعيات الأهلية والجهات الشريكة من خلال المتابعة المستمرة ، إلى جانب تجميع البيانات وإنشاء نظام ولوحة معلوماتية وآعداد تقارير وتحديد المعوقات لتلافيها

وأكد محافظ بورسعيد ، على أهمية توعية المواطنين بخطورة القضية السكانية وضرورة ضبط النمو السكانى لما له من تأثير على المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.

 

 

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

الزيادة السكانية

محافظ بورسعيد

النموالسكاني

كواد محلية مدربة

البرنامج السكنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة