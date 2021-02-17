محافظ الوادى الجديد يوجه بإعادة تقييم المنشآت واستراحات "تنشيط السياحة"

جاء ذلك خلال ترأسه مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بحضور اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة عدد من الموضوعات واستعراض ارصدة حسابات صندوق الهيئة للوقوف على الإيرادات والمصروفات به.

ووجه الزملوط بتطوير فندق دار الوافدين بمركز الداخلة لتعظيم الاستفادة منه، وعرض الموقف التنفيذي للمحلات المؤجرة بشارع الزهور بالخارجة للوقوف على جدية التنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الجدية.