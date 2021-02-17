محافظ الوادى الجديد: تحويل 3 قرى توابع إلى وحدات قروية محلية مستقلة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لجنة التقسيم الإداري بالمحافظة التي انعقدت لمناقشة الطلبات المقدمة لتحويل القرى إلى وحدات محلية مستقلة، وذلك بحضور اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء اللجنة من القيادات التنفيذية.

وقررت اللجنة على استصدار قرارات تحويل عدد 3 قرى إلى وحدات محلية قروية وهم قرية الجزائر بالخارجة وقرية الشيخ وإلى بالداخلة وقرية عثمان بن عفان بالفرافرة.

وأكد "الزملوط "، أن الموافقة جاءت تلبية لمطالب الأهالي وطبقا للأسس والمعايير اللازمة للتحويل، مشيرا إلى أن المحافظة نجحت في استثناء شرط قلة عدد السكان وذلك لبعد المسافة بين تلك القري والقري الأم التابعة لها، وذلك لإتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين للتيسير عليهم، وخلق فرص استثمارية جديدة، لافتا إلى أن عدد الوحدات القروية بمركز الخارجة أصبح 9 وحدات محلية ومركز الداخلة 19 وحدة ومركز الفرافرة 7 وحدات.