محافظ المنيا: دعم مستشفيات المحافظة بـ170 جهاز للغسيل الكلوى.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن العام الماضى 2020، شهد نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، بما يعكس اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالصعيد، حيث تشهد المحافظة نقلة نوعية كبيرة فى جميع القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بجميع مراكزها، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا زال العمل يجرى بها، وبخاصة فى المجال الصحي، حيث تم إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية، بتكلفة بلغت 870 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ، أنه تم إحلال وتجديد عدد من المستشفيات العامة، والمركزية منها، مستشفى سمالوط النموذجى بتكلفة بلغت 247 مليون و787 ألف جنيه، وتخدم 893813 نسمة، وإنشاء وتطوير شامل لمستشفى ملوى العام بتكلفة بلغت 237.2 مليون جنيه، وتخدم 1041363 نسمة وإحلال وتجديد وتطوير مستشفى ديرمواس العام بتكلفة بلغت 216.314 مليون جنيه، وتخدم 460242 نسمة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية، وكافة العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة، مثمناً دورهم الإيجابى فى الوقوف صفاً واحداً للتصدى لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء تطوير شامل لمستشفى حميات المنيا، بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه، ورفع كفاءة مستشفى صدر المنيا، بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، بالإضافة الى تطوير معمل الرصد البيئي، وإنشاء المركز التدريبى لتكنولوجيا المعلومات الصحية فرع المنيا، بالإضافة الى إنشاء المعهد الفنى الصحى بالبيهو.

وأضاف أنه تم تطوير ورفع كفاءة العديد من المنشآت الطبية خلال عام 2020، حيث شملت توفير 170 جهاز للغسيل الكلوي، كما تم تركيب شبكة غازات متكاملة وتنكات للأكسجين، وزيادة عدد أجهزة التنفس الصناعي، بالإضافة لتطوير ورفع كفاءة جزء من مستشفيات الصدر والحميات والمنيا العام ومغاغة المركزى.

من جانبه، أكد الدكتور شحاته كمال مدير إدارة الطب العلاجي، أنه تم الانتهاء من تركيب شبكة الغازات بمستشفى صدر وحميات المنيا، وزيادة جهاز تنفس صناعى لعناية مستشفى الصدر بقوه 8 أسرة وتركيب تانك الأكسجين، بالإضافة لتنفيذ أعمال التطوير الجزئى لمستشفى الصدر وزيادة عدد أجهزة التنفس لـ 11 جهاز وجارى استكمال اعمال المرحلة الأخير من التطوير، كما تم رفع كفاءة قسم الاستقبال والعمليات بمستشفى المنيا العام، ورفع كفاءة شبكة الغازات بمستشفى مغاغة المركزى، كما تم تطوير مستشفى حميات المنيا وتركيب شبكة غازات متكاملة وتركيب تانك أكسجين مع إضافة خدمة رعاية بقوة 28 سريرا و4 أجهزة تنفس صناعي، بالإضافة لتطوير ورفع كفاءة قسم الأطفال بمستشفى مصر الحرة من إنشاءات وتجهيزات طبية وغير طبية، وإضافة 23 من حضانات الأطفال، و3 أجهزة تنفس صناعى، وتركيب شبكة غازات كاملة.