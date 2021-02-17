محافظ المنوفية يعلن تلقى 198 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن المحافظة تلقت حتى الآن ما يقرب من 198 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء بجملة عوائد محصلة ما يقرب 682 مليون جنيه .

وأكد محافظ المنوفية، لـ"البوم السابع"، استمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وتحصيل نسبة الـ 25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظاً على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون تنفيذ لقرارات مجلس الوزراء بمد فترة التصالح حتى نهاية مارس المقبل 2021.

وقد أشار محافظ المنوفية إلى استمرار أعمال اللجان الفنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لإجراء المعاينات الميدانية على الطبيعة لاستيفاء كافة الأوراق والنماذج الخاصة بمخالفات البناء وتقنين الأوضاع المخالفة حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وأوضح المحافظ، أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص، مشيراً إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة، وأن المبالغ المحصل سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية.

وقد أكد محافظ المنوفية، أن الدولة تولى اهتماما بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة لتصحيح الأوضاع المخالفة حفاظاً على حقوق المواطنين، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة اليومية لأعمال لجان التصالح وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتحقيق المستهدف.