محافظ المنوفية: استمرار القوافل الطبية للأسر الأكثر احتياجا ضمن "حياة كريمة"

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار عمل القوافل الطبية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، والتضامن الاجتماعى، لتقديم الخدمات الطبية والتوعية الصحية للأسر الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة فى إطار توفير حياة كريمة وآمنة لهم .

وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، بأنه قد تقرر تنظيم قوافل طبية لمدة (4) أيام، خلال الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجارى، حيث بدأت أعمال القافلة أمس الثلاثاء بوحدة طب الأسرة بقرية شرانيس بمركز قويسنا، ويستمر العمل اليوم بمقر مؤسسة النور الخيرية بقرية ميت أبو شيخة بقويسنا.

وسيتم استكمال أعمال القافلة لمدة يومى الخميس 18 فبراير بالوحدة المحلية بالماى بمركز شبين الكوم، والجمعة 19 فبراير بمركز شباب مدينة تلا وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، هذا وتتضمن القوافل الطبية تخصصات (باطنة وجلدية وعظام وأطفال ) مع توفير العلاج للمرضى بالمجان.

من جانبه وجه محافظ المنوفية، بضرورة الاستمرار فى تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات لتغطية كافة القرى النائية للاهتمام بصحة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية للأسر التى الأولى بالرعاية، مشيراً إلى توفير كافة أوجه الدعم للقوافل التى من شأنها المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر، مشيداً بجهود جمعية الهلال الأحمر المصرى ودوره البارز فى تقديم الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبى للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التى تقدم للمواطنين.