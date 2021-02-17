محافظ القليوبية يتفقد شوارع شبرا الخيمة لمتابعة شفط مياه الأمطار

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، شوارع حي شرق شبرا الخيمة وذلك لمتابعة انتظام الحركة المرورية ورفع حالة الاستعداد وتواجد المعدات اللازمة لشفط مياه الأمطار بالشوارع، وذلك في إطار استعدادات محافظة القليوبية لمواجهة الطقس السئ وما يصاحبه من سقوط أمطار بمدن المحافظة.

ووجه المحافظ، بالتواجد على مدار الساعة بالشوارع والاستعداد والجاهزية التامة لمواجهة سقوط الأمطار وشفطها من الشوارع أولا بأول ومراجعة صفايات المياه بالأنفاق وأسفل الكباري وبالمناطق المنخفضة.

وفى إطار استغلال أصول الدولة غير المستغلة تفقد المحافظ، مبني إداري مكون من 26 محلا بالإضافة إلى جراج بالبدروم بمساحة 500م2 بحي شرق شبرا الخيمة، علي ترعة الإسماعيلية حيث وجه المحافظ باستغلال هذا المبنى الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد المحافظة تساهم فى توفير فرص عمل للشباب وتحقيق عائد مادى يستفيد منه أبناء المحافظة.

واختتم المحافظ الجولة، بتفقد قطعة أرض علي مساحة 6000 متر علي ترعة الإسماعيلية حيث تدرس المحافظة اقامتها كساحة لتخريد السيارات القديمة وذلك فى إطار مبادرة مجلس الوزراء بتغيير السيارات المتهالكة التى مضي عليها أكثر من 20 عاما حيث سيتم استلام وتخريد تلك السيارات واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعى وهو ما يساهم فى تحسين الظروف البيئية ويعمل على توفير كميات البنزين والسولار المستهلكة، خاصة وأن مصر أصبحت تنتج الغاز الطبيعى بوفرة حيث كلف المحافظ رئيس الحي بمراجعة ملكية الأرض وعمل رفع مساحي لها.

ورافق المحافظ في الجولة اللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.