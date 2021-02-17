محافظ الغربية يعقد اجتماعا لبحث آليات وضع خريطة استثمارية للمحافظة

بدأ المحافظ الاجتماع بشكر النائب محمد مرعي على دعمه الدائم للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة، موضحاً أن الغربية بها العديد من الموارد "الصناعية، الزراعية، السياحية والبيئية"، التي تشكل عوامل جذب للمستثمرين، وأشار إلى أن المحافظة لا تهدف فقط لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالمحلة والزيوت والصابون بكفر الزيات ولكن هناك 23 قرية متخصصة في صناعات مختلفة" العطور ، الأخشاب، العنب والزبيب، الألبان، اللحوم، البلاستيك، السجاد الشرقي، إعادة تدوير الكاوتش، الأثاث وغيرها من الصناعات"، ولذلك أطلقت المحافظة مبادرة "نحن الأكثر إنتاجاً" بهدف رفع كفاءة تلك القرى في البنية التحتية والخدمات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة.

كما أشار المحافظ إلى المشاريع التي يمكن إقامتها بالمحافظة في المحور الزراعي والحيواني مثل مصانع حفظ اللحوم، صناعات تجميد اللحوم ومشروعات إنتاج البيض، مشروعات تربية الماشية، مشروعات إنتاج البايوجاز من روث الحيوانات، أقفاص الاستزراع السمكي على فرعي النيل ومصانع لمنتجات الألبان المختلفة.

واختتم رحمى، كلمته بضرورة الاستفادة من وجود العديد من المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة من خلال تنفيذ زيارات اليوم الواحد، إنشاء الفنادق ، الحدائق العامة ، المطاعم وكذلك استغلال نهر النيل وخاصة قناطر دهتورة بزفتى ذات الطراز المعماري المتميز وتشغيل مراكب نيلية وألعاب مائية.