اليوم السابع
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محافظ الغربية: تلقينا 150 ألفا و315 طلب تصالح بإجمالى 937.5 مليون جنيه

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:01 ص
محافظ الغربية: تلقينا 150 ألفا و315 طلب تصالح بإجمالى 937.5 مليون جنيه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

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أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت 150 ألفا 315 طلب تصالح فى مخالفات البناء بإجمالى 937 مليونا و502 ألف جنيه حتى.

وأوضح دكتور رحمى، أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات ، حيث ، تم قبول 1928 طلبا، ورفض 311 طلبا، وجارى فحص 148076 طلبا. 

مؤكداً أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح ، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين فى جميع المستويات وثلاث مرات فى المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65 ٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح فى القرى بـ 50 جنيه ، فى جميع أنحاء الجمهورية .

وأكد محافظ الغربية ، على أن المحافظة مستمرة فى استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء ، وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع ، وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 31 / 3 /2021 ، مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.


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الغربية

التصالح فى مخالفات البناء

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البناء المخالف

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