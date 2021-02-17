محافظ الدقهلية يناقش إجراءات طرح المرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب بميت غمر

الدقهلية - شريف الديب

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، مع أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووفد الهيئة المرافق له، وذلك بحضور المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، ونادر محى الدين مدير عام إدارة التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خاصة بعد الإعلان عن طرح المرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر.

وخلال اللقاء تم استعراض ومناقشة كافة الإجراءات الخاصة بشأن التيسير على المستثمرين الراغبين فى التقدم لوحدات المنطقة المشار إليها، وقد وجه المحافظ بتشكيل فريق عمل مشترك من المحافظة والهيئة لتنفيذ كافة الإجراءات التى تستهدف تشغيل المنطقة الاستثمارية الجديدة، وذلك بهدف خلق فرص عمل جديدة لإبناء الدقهلية.

وأوضح المحافظ، أن المنطقة المشار إليها تصلح لإقامة مشروعات الصناعات المعدنية والهندسية ومشروعات متنوعة، مضيفا أن المساحات المتاحة لإقامة المشروعات تبدأ من 144 مترا وحتى 576 مترا ، مشيرًا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها تقدم كافة التيسيرات للمستثمرين بهدف دعم الاستثمار، وإقامة المشروعات الاستثمارية التى هى عصب التنمية والوسيلة المثلى لخلق فرص العمل للشباب والمواطنين بالمحافظة.

وجدير بالذكر أنه يتم التعاقد بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بنظام الايجار لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وفقا للإشتراطات الواردة بكراسة الشروط ، وذلك وفقا لإعلان هيئة الاستثمار الذى تضمن كافى التفصيلات التى يحتاجها الراغبين للتقدم لحجز قطع الأراضى بالمنطقة الاستثمارية الجديدة ، حيث أكد محافظ الدقهلية ، أن هذه المنطقة تعد إضافة طفرة تنموية واستثمارية كبيرة بمحافظة الدقهلية.