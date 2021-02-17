محافظ الدقهلية يتابع فرق عمل إزالة تراكمات مياه الأمطار بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، فى جولة بالمنصورة فرق العمل القائمة برفع وإزالة تراكمات المياه بالشوارع والميادين والتى نتجت عن عدم استقرار الطقس وتقلبات الحالة الجوية، وذلك تيسرا للحركة المرورية، وعملا على راحة المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، استمرار كافة فرق العمل القائمة على كسح وشفط المياه من الشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة مشيرا إلى التنسيق التام بين كافة الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل الفورى مع اية تركمات للمياه والاستجابة سريعا لشكاوى المواطنين فى أنحاء المحافظة وإزالة كافة المعوقات حتى انتهاء هذه الموجه الغير مستقرة للطقس ،ووجه محافظ الدقهلية بسرعة رفع السيارات المعطلة والتى تحجب التعامل مع كميات المياه المتراكمة ببعض المناطق.

وأشاد بمجهودات جميع الفرق العاملة فى رفع التراكمات لتجمعات المياه خاصة فى تلك الظروف مؤكدا أن الجميع يستحقون كل الشكر والاحترام والتقدير، مشيرا إلى أن هذا هو الإنسان المصرى الذى يؤكد انتماؤه لهذه الأرض الطيبة ويظهر معدنه النفيس دائما وقت الأزمة وتتضح مصريته الضاربة فى أعماقة.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار التواجد الميداني للفرق والمعدات حتى انتهاء هذه الموجة من الطقس الغير مستقر بالشوارع والميادين، كما أصدر توجيهاته لكل رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة باستمرار تكثيف أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار وتيسير حركة الشوارع والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وذلك حتى توقف سقوط الأمطار وانتهاء هذه الموجة من الطقس غير المستقرة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.