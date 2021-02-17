محافظ الإسكندرية يكشف استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ

إبراهيم سعيد

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الحركة المرورية فى المحافظة لم تتوقف رغم غزارة سقوط الأمطار، وهناك 24 انهيار بداخل عدد من المنازل بالأمس واليوم.

وأكد محافظ الإسكندرية، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى، المذاع على فضائية صدى البلد، نضطر إلى قطع الكهرباء فى بعض الشوارع لمنع حدوث ماسا كهربيا بسبب سقوط الأمطار.

وأضاف، كنا مستعدين لمواجهة الطقس السيىء وتداعيات سقوط الأمطار الغزيرة، مضيفا أن المحافظة جهزت سيارات الصرف الصحى على مدار اليوم لإزالة مياه الأمطار فورا من الشوارع وتم تطهير عدد كبير من الشنايش لمواجهة الأمطار الغزيرة.

وتابع، أن تكاتف الجهات التنفيذية من رؤوسا الأحياء وقيادات لمواجهة الأمطار وسيكون هناك أكثر من 160 عقارا مائلا فى الإسكندرية وهناك مفاجأة سارة لسكان العقار المائل قريبا.

وحذر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية من الموقوف أسفل المنازل المائلة أو التي صدر قرار إزالة بشأنها.