اليوم السابع
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محافظ أسيوط يكشف كيف تستعد المحافظة لموجة الطقس السيئ

الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:18 ص
محافظ أسيوط يكشف كيف تستعد المحافظة لموجة الطقس السيئ محافظ اسيوط
كتب أحمد عرفة

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن جميع المعدات فى المحافظة جاهزة فى الشوارع لمواجهة سوء الطقس والأمطار، موضحا أن المحافظة لديها معدات ضخمة تحسبًا لأى ظروف طارئة تواجه المحافظة.

وأضاف محافظ أسيوط، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن جميع غرف عمليات المحافظة جاهزة استعدادا للطقس السيئ، متابعا، تلقينا معلومات من الجهات المعنية بموجة الطقس السيئ.

ولفت اللواء عصام سعد إلى أن أن الطقس في أسيوط جيد حتى الآن، وأنه لا يوجد أمطار غزيرة حتى الآن ولا يوجد عاصفة ولكن يوجد رياح قليلة


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