محافظ أسوان يوجه بتنفيذ مد عمل لجان تلقى طلبات أهالى النوبة حتى 3 مارس

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه فى استجابة لمطالب أهالى النوبة بمد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة والتى بدأت فى 17 يناير الماضى أعلن عن صدور قرار اللجنة الوطنية الخاصة بصرف تعويض من لم يتم تعويضه من أبناء النوبة بمد فترة تلقى الطلبات حتى 3 مارس القادم.

وأشار، إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لأبناء النوبة من أجل إنهاء الإجراءات واستكمال المستندات والأوراق المطلوبة بإجمالي 5329 مستحقاً وذلك من إجمالي 11 ألفا و500 مستحق حيث تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحق.

وأوضح محافظ أسوان بأنه تم تخصيص 16 لجنة لتلقى الطلبات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

وأشار، إلى أن اللجان تشمل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضى المقام عليها المساكن لمتضررى أنشاء وتعلية خزان أسوان ، بجانب لجنة بمقر أدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الانتفاع فى الجزر ، بالإضافة إلى تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشه مخصصة لتعويضات المساكن لمتضرري أنشاء السد العالى ، فضلاً عن لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضى الزراعية .