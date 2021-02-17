مثلي الجنس وداعبه "بايدن" بحوار عن طفله.. من هو أندرسون كوبر محاور الرئيس الأمريكى؟

كتبت: نهال أبو السعود

بكلمات ودية، بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن حواره المفتوح مع شبكة سي إن إن الأمريكية من مسرح بولاية ويسكونسن فجر الأربعاء والذي أداره مذيع الشبكة الشهير اندرسون كوبر وهو مثلي الجنس، حيث سأله بايدن عن طفله ، مداعباً إياه وقال: "من الأفضل أن تكون في منزلك الآن وتمضي هذا الوقت مع طفلك وليس معي هنا"، فمن هو أندرسون كوبر مذيع سي إن إن الأشهر، والأكثر إثارة للجدل.

وفي بداية حواره بدأ بايدن بمداعبة محاوره أندرسون كوبر، قائلاً: "سعيد برؤيتك.. كيف حالك، من الأفضل الآن أن تكون في منزلك وتمضي الوقت مع طفلك وليس معي هنا"، ليرد كوبر: "نعم، بلغ من العمر تسعة أشهر ونصف".. ليعقب بايدن: "أفهمك تماما.. الجميع يعرف أنني أحب الأطفال أكثر من الناس وبرغم متطلبات العمل وظروفه أحاول جاهداً التفرغ لأحفادي.



جزء من حوار بايدن وكوبر

وأندرسون كوبر من مواليد نيويورك عام 1967 وهو صحفي حصل على العديد من الجوائز ويعمل كمراسل ومحاور لشبكة سي ان ان الامريكية، وما يميزه عن زملائه في المهنة انه لم يدرس الصحافة بشكل رسمي ولكنه تعلمها بنفسه بعدما تمكن من دخول ميانمار بإشارة عضوية صحفية مزورة لتغطية الأخبار هناك وتمكن فيما بعد من بيع المحتوي لإحدى المحطات الصغيرة.

وبدأ كوبر عام 2006 بالعمل مع CBS في برنامجها 60 Minutes والذي طرح من خلاله العديد من القضايا المهمة كحرب المكسيك على المخدرات، ووجدَ أندرسون نجاحًا ككاتب حيث حقّق كتابه Dispatches from the Edge في نفس العام نجاح كبيرا تحدث فيه عن تجربته في مجال تغطية الحروب.



اندرسون كوبر وابنه

وفي يوليو 2012 أعلن كوبر أنه مثلي الجنس وذلك بعد سنين من تكتمه وتجنّبه الحديث حول هويته الجنسية خلال مقابلة مع اندرو سوليفان من دايلي بيست، حيث قال كوبر: "في الحقيقة، أنا مثليّ، لطالما كنتُ كذلك، ودائمًا سأكون، ولن أكون أكثر سعادةً، ارتياحًا مع نفسي، وفخورًا أكثر ممّا أنا عليه الآن."

في مايو من العام الماضي أعلن كوبر عن ولادة طفله وايت، من أم بديلة، كما نشر صور له مع مولوده عبر حسابه بموقع "إنستجرام" قائلا "أريد أن أشارككم بعض الأخبار السعيدة.. يوم الاثنين أصبحت أباً. هذا وايت كوبر. عمره ثلاثة أيام. تمت تسميته باسم والدي، الذى توفى عندما كان عمرى عشر سنوات. آمل أن أكون أبًا جيدًا كما كان".