اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 09:48 م
خالد صلاح
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متهمان بمساعدة غصن على الهرب يطلبان من الخارجية الأمريكية وقف ترحيلهما

الأربعاء، 17 فبراير 2021 09:07 م
متهمان بمساعدة غصن على الهرب يطلبان من الخارجية الأمريكية وقف ترحيلهما كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق
(رويترز)

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طلب أب أمريكى وابنه، اتهما بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، على الفرار أثناء انتظار المحاكمة بتهم تتعلق بسوء السلوك المالي، من وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بوقف تسليمهما الوشيك إلى اليابان.

 

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية، طلبا طارئا تقدم به محامو مايكل تيلور وهو من قدامى المحاربين فى القوات الخاصة الأمريكية ونجله بيتر تايلور، لتعليق أمر محكمة أدنى درجة يمهد الطريق لتسليمهما.

 

وورد فى رسالة بتاريخ الثالث من فبراير إلى بلينكن اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء من محامى تايلور "لا نعتقد أن هناك أى سبب وجيه لتسليم هذين المواطنين الأمريكيين".

 


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