اليوم السابع
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متحدث الخارجية الأمريكية : المراجعات تشمل اتفاق طالبان مع واشنطن

الأربعاء، 17 فبراير 2021 05:28 م
متحدث الخارجية الأمريكية : المراجعات تشمل اتفاق طالبان مع واشنطن طالبان
كتب أحمد عرفة

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قال نيد برايس متحدث باسم الخارجية الأمريكية: اطلعنا على رسالة طالبان المفتوحة الموجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ونجري مراجعة بشأن ما تم التفاوض عليهن وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف متحدث باسم الخارجية الأمريكية: المراجعات تشمل اتفاق طالبان مع واشنطن وتقييم امتثال الحركة لالتزاماتها.

وفى وقت سابق حررت القوات الأفغانية 42 شخصا من أفراد قوات الأمن والسجناء المدنيين من براثن حركة طالبان في إقليم بغلان شمال أفغانستان، وقال الجيش الأفغاني  الثلاثاء، في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- بأن قوات الكوماندوز الأفغانية تمكنت في عملية خاصة من تحرير 42 من أفراد قوات الأمن والسجناء المدنيين من براثن مسلحي طالبان في إقليم بغلان، مؤكدا إطلاق سراح 25 من أفراد الأمن و17 مدنيا من سجن طالبان خلال هذه العملية الأمنية.


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