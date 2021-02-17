مبادرة بوادى حوف فى حلوان لمنع سير التوك توك واستبداله بسيارة أجرة.. صور

أحمد جمال الدين

شارك القارئ أحمد حسين، صورا عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، عن مبادرة لإلغاء سير التوك توك داخل مدينة وادى حوف بحلوان بالاتفاق مع حى المعصرة بمحافظة القاهرة، واستبداله بسيارات أجرة، وذلك لسلامة الركاب وعودة الانضباط المرورى لشوارع المدينة.

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