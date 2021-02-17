اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 09:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مبادرة بوادى حوف فى حلوان لمنع سير التوك توك واستبداله بسيارة أجرة.. صور

الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:35 م
مبادرة بوادى حوف فى حلوان لمنع سير التوك توك واستبداله بسيارة أجرة.. صور منع التوك توك فى وادى حوف
أحمد جمال الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك القارئ أحمد حسين، صورا عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، عن مبادرة لإلغاء سير التوك توك داخل مدينة وادى حوف بحلوان بالاتفاق مع حى المعصرة بمحافظة القاهرة، واستبداله بسيارات أجرة، وذلك لسلامة الركاب وعودة الانضباط المرورى لشوارع المدينة.

59c228b5-f5c0-4dad-ab55-6073a846e074
 
3052186c-79e8-4367-a93b-056a07557d0a
 
b8a57ef9-df72-471f-8df0-4d5540eec861
 

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء .


وادى حوف

منع التوك توك بوادى حوف

حلوان

منع التوك توك بحلوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة