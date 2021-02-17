لقاح شركة جونسون ينتظر الموافقة الأوروبية كرابع لقاح ضد فيروس كورونا

كتب - محمود جلال

يستعد الاتحاد الاوروبى فى منتصف مارس المقبل، لمنح شركة جونسون آند جونسون للحصول على إذن تسويق لقاح مرشحها وستكون الموافقة النهائية من المفوضية الأوروبية بمثابة اللقاح الرابع في ترسانة الاتحاد الأوروبي ضد فيروس كورونا، بعد لقاحات استرازينيكا و موديرنا و فايزر- بيونتك.

وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.



لقاح جونسون آند جونسون يحصل على موافقة الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي

وقالت المفوضية الاوروبية إن لجنة الأدوية البشرية (CHMP) التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية التابعة لـ EMA بتقييم اللقاح، المعروف باسم لقاح جونسون لفيروس كورونا، وفقًا لجدول زمني سريع، بشرط أن تكون بيانات الشركة حول فعالية اللقاح وسلامته وجودته شاملة وقوية بما فيه الكفاية.

أوضحت المفوضية أن التحول السريع للحصول على توصية تنظيمية كان مرتبطًا بالمراجعة المتجددة للبيانات الجارية بالفعل، وتقييم مدى نجاح اللقاح في إثارة استجابة مناعية، ومعلومات السلامة من البيانات المختبرية.

إذا وجدت مراجعة أخرى لبيانات السلامة والفعالية أن فائدة اللقاح تفوق المخاطر، فقد يؤدي ذلك إلى ترخيص تسويق مشروط. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن الموافقة الأخيرة ستأتي من المفوضية الأوروبية، التي قد تقرر بعد ذلك الموافقة على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية "في غضون أيام.

من جهة أخرى ينتظر لقاح جونسون أيضًا موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وستعقد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لجنة مستقلة من الخبراء في 26 فبراير الجاري للنظر في الموافقة على اللقاح.

جدير بالذكر أن لقاح شركة جونسون، مصنوع من نسخة ضعيفة من فيروس الزكام الشائع "الفيروس الغدي"، حيث قام الفريق المطور للقاح بتعديل الفيروس الغدي بحيث يمكنه دخول الخلايا ولكن لا يمكنه التكاثر داخلها أو التسبب في المرض.

أما طريقة لعمل اللقاح فبعد حقن لقاح جونسون آند جونسون J&J في ذراع الشخص، تدخل الفيروسات الغدية للخلايا البشرية وتنتقل إلى نواتها، حيث يتم تخزين الحمض النووي للخلية، اللقاح مبرمج ليحمل الشفرة الجينية لـ "بروتين سبايك" الخاص بفيروس كورونا، والذي يستخدمه فيروس كورونا لغزو الجسم، يستخدم هذا الرمز الجيني لخداع الجسم لتكوين استجابة مناعية، وتهيئة جهاز المناعة لمهاجمة فيروس كورونا إذا أصاب الفيروس الحقيقي الجسم.