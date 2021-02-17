فض فرح شعبى خلال حملات تفتيشية بالشرقية ومصادرة 13 شيشة

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدى المركبات علي الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من مصادرة 13 شيشة من مقهي مخالف فضلا عن فض فرح شعبي بطريق الزرقية، وذلك أثناء المرور الميداني من الأجهزة التنفيذية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بنطاق المركز لتقليل الإصابة بفيروس كورونا.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة علي المقاهي والكافتريات لضبط المخالفين لقرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

فض فرح شعبى

جانب من الحملة

الفرح بعد فضه