فصل التيار الكهربى غدا عن عدة مناطق بمدينة الغردقة لصيانة المحولات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ، عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة لصيانة المحولات الدورية التى تقوم بها إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ، أنه سيتم فصل التيار عن مناطق سبرنج تورز، والحرفيين والمنطقة المحيطة بها ، وذلك غدا الخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا .

كما أكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه أيضا سيتم فصل التيار الكهربى يوم السبت المقبل عن منطقة مبارك 7 ، ومعسكر الشباب، ومبنى وهيب والمدرسة الإبتدائية بالأحياء، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا .

كذلك سيتم فصل التيار الكهربى يوم الأحد المقبل عن منطقة صفوت شاكر ، سنتر الهدى ، سوبر ماركت أولاد حامد والمنطقة المحيطة به ، كرياكو ، تدعيم الكوثر ، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

وقال مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر ، إن عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال ، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات ومجالس المدن بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.