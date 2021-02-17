فرنسا تسجل أكثر من 3.5 مليون إصابة بكورونا حتى صباح الأربعاء

كتب: أحمد علوى

بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، بشكل إجمالي 3.55 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 82 ألفا و961 حالة.

وتعافي 250 ألفا و447 شخصا من المصابين من مرض "كوفيد-19 "الذي يسببه الفيروس.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 55 أسبوع.

وأعلنت في الصحة الفرنسية في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء عن تسجيل 586 وفاة و19590 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

فرنسا ،