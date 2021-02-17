فايز السراج يؤكد لمبعوث الأمم المتحدة دعمه لانتقال السلطة فى ليبيا

كتب سمير حسنى

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش اليوم ، برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في طرابلس، حيث هنأه السيد السراج على تعيينه، معرباً له عن دعمه الكامل في مهمته الجديدة. وأكد السراج دعمه لانتقال سلس للسلطة.

بدوره هنأ المبعوث الخاص كوبيش، السراج ، على التقدم المحرز حتى الآن في المسارات الثلاثة للحوار الليبي الليبي، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار والنتيجة الإيجابية لملتقى الحوار، وكذلك الاتفاق الأخير بشأن توحيد الميزانية.، بحسب ما نشره حساب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على تويتر.

كما اتفق الطرفان على أنه من الضروري التقيد التام بموعد الانتخابات المتفق عليه، 24 ديسمبر 2021.