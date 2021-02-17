اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فايز السراج يؤكد لمبعوث الأمم المتحدة دعمه لانتقال السلطة فى ليبيا

الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:36 ص
فايز السراج يؤكد لمبعوث الأمم المتحدة دعمه لانتقال السلطة فى ليبيا اثناء اللقاء
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش اليوم ، برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في طرابلس، حيث هنأه السيد السراج على تعيينه، معرباً له عن دعمه الكامل في مهمته الجديدة. وأكد السراج دعمه لانتقال سلس للسلطة.

بدوره هنأ المبعوث الخاص كوبيش، السراج ، على التقدم المحرز حتى الآن في المسارات الثلاثة للحوار الليبي الليبي، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار والنتيجة الإيجابية لملتقى الحوار، وكذلك الاتفاق الأخير بشأن توحيد الميزانية.، بحسب ما نشره حساب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على تويتر.
 

كما اتفق الطرفان على أنه من الضروري التقيد التام بموعد الانتخابات المتفق عليه، 24 ديسمبر 2021.


فايز السراج

ليبيا

الامم المتحدة

المجلس الرئاسي فى ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة