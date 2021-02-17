غلق 2721 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق وتشميع 953 مركز دروس خصوصية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، عن غلق 3674 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، والتى صدرت فى الأول من ديسمبر الماضي، حيث تم غلق (611) محلا، و(245) سوقا، و(187) مطعما، و(355) مقهى، و(359) ورشة، و(964) منشأة أخرى بإجمالى (2721) منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية.

كما أوضح محافظ الغربية، أنه تم غلق وتشميع (953) مركزاً للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي ، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب. وجارى تنفيذ أكبر حملة لغلق هذه المراكز بالتعاون مع الرقابة الإدارية.

ويهيب محافظ الغربية بأصحاب المحال والمقاهى والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصاً على الصحة العامة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.