عدد وفيات كورونا الأسبوعى ينخفض فى فرنسا لأول مرة منذ يناير

باريس (رويترز)

سجلت فرنسا 586 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 724 فى الأسبوع الماضى ، فى حين انخفض متوسط الوفيات فى سبعة أيام إلى 381 لتصبح أول مرة يقل فيها هذا المتوسط عن 400 منذ أواخر يناير .

وشملت هذه الوفيات 351 حالة وفاة فى المستشفيات مقابل 412 يوم الاثنين و 235 حالة وفاة فى دور المسنين على مدى الأيام الأربعة الماضية. وعادة ما تبلغ وزارة الصحة عن وفيات دور المسنين يومى الثلاثاء والجمعة.

وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بالفيروس بمقدار 19590 حالة إلى 3.49 مليون ، مقارنة بزيادة قدرها 18.870 حالة قبل أسبوع.