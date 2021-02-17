عالمة بريطانية: رفع الإغلاق سريعا يهدد بكارثة.. وجونسون: سنكون حذرين

كتبت رباب فتحى

شدد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني على أنه سيتخذ "نهجًا حذرًا وحكيمًا" لتخفيف قيود الإغلاق ، مشيرًا إلى أن الحانات والمطاعم ستكون من بين آخر من يرفع عنهم الإغلاق هذه المرة، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقالت أنجيلا ماكلين - عضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (Sage) التابعة للحكومة ، إن رفع الإغلاق "السريع جدًا" من شأنه أن يخاطر بحدوث "كارثة".

يأتي هذا بالتزامن مع دعوة بوريس جونسون للتركيز على "البيانات ، وليس التواريخ فقط" وليس تخفيف القيود "قبل الأوان".

في غضون ذلك ، أعلنت المملكة المتحدة أنها أطلقت أول دراسة في العالم تشمل تعريض الأشخاص للإصابة بفيروس كورونا. ستبدأ التجربة في الأسابيع القليلة المقبلة وستشمل 90 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا.

قال رئيس فريق عمل اللقاحات أيضًا إن كل شخص بالغ في المملكة المتحدة يجب أن يتلقى كلتا الجرعتين من لقاح Covid-19 بحلول أغسطس.

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، يدرس في الوقت الراهن خطط إنهاء الإغلاق العام فى البلاد بسبب فيروس كورونا بشكل تدريجي على عدة مراحل، قد تنطوي على أن يتم إنهاء الإغلاق وإعادة فتح جميع الأنشطة في البلاد بحلول شهر يوليو.

وأوضحت الصحيفة البريطانية -في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن جونسون يعتزم تخفيف إجراءات الإغلاق بشكل تدريجي على أن يتم إعادة فتح الحانات والمطاعم في شهر مايو المقبل، وإعادة فتح الفنادق وأماكن العطلات المحلية بالكامل في شهر يوليو.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطانى الذى من المتوقع أن يعلن رسميا في 22 فبراير الجاري عن خطته التي ستحدد مسار الخروج من عملية الإغلاق العام في البلاد، قال أول أمس الاثنين: "علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن إنهاء الإغلاق، إذ نريد أن نرى تقدما مصحوبا بالحذر فيما يتعلق بمواجهة الوباء، ليكون إنهاء الإغلاق دائما ولا رجعة فيه".