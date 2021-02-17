ضبط 8 آلاف قطع مستلزمات طبية مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت الجهود، عن ضبط (1210) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (3,8 طن "أسماك مُجمدة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية .

وتمكنت الجهود من ضبط (1,75 طن "مقطعات دواجن") يشتبه عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة ، وضبط (8400 قطعة "مستلزمات طبية") بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة .

أسفرت الجهود عن ضبط (1120 قطعة "غيار سيارات") بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة قطع غيار السيارات بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة ، وضبط (1,85 طن "دهانات") معبأة داخل عبوات وغير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات ومجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج البويات) بمحافظة الغربية .

أسفرت الجهود عن ضبط (2,75 طن " أعلاف حيوانية") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مدشة أعلاف حيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية .