ضبط 78 طن أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة الجرائم التموينية، وتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 53 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط "محمد ش ف ح" 52 سنة صاحب مخزن أعلاف ويقيم دائرة مركز أخميم، لحيازته وعرض كمية من الرده منتهية الصلاحية بقصد الغش والتدليس وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم ضبط عدد "78" طن ردة، و"1000" شيكارة فارغة.

كما تم ضبط "8" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و"7" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و"5" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و"3" قضايا عدم حمل شهادة صحية، و"7" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و"4" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و"6" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و"3" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و"5" قضايا عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، و"4" قضايا عدم تقديم الإخطار الشهري عن حصة البوتاجاز، وجـــاري الاستمرار فـي شن حملات مماثلة.