ضبط 60 قطعة سلاح خلال يوم واحد فى حملة أمنية بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

تمكنت مديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع ضباط الأمن العام، من ضبط 60 قطعه سلاح متنوعة خلال حملات اليوم الواحد على البؤر الإجرامية، وأطراف الخصومات الثأرية، وحائزي الأسلحة غير المرخصة.

وكان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا يفيد تمكن الحملات الأمنية المكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة، وحائزيها من ضبط أسلحة نارية متعددة، وذخيرة متنوعة وذلك تحت إشراف ضباط الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بأسيوط، ومباحث المديرية وضباط الأمن المركزى، وأسفرت الحملات الأمنية على مراكز المحافظة عن ضبط 60 قطعة سلاح متنوعة من بينها 25 بندقية آلية ، و10 بنادق خرطوش و15 فرد خرطوش ، وباقى الأسلحة تنوعت ما بين مسدسات وأخرى محلية الصنع وكميات من الذخيرة المتنوعة وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة وجار استكمال الإجراءات القانونية، وتحررت المحاضر اللازمة ، وجار العرض علي النيابة العامة.