ضبط 3000 صنف دوائى مجهول المصدر خلال حملات تفتيشية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على وكيل وزاره الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية، بنطاق المحافظة، لضبط المخالفين منها والتحقق من مدى التزام الأفراد والعاملين بها بالقوانين المنظمة للعمل، ولضمان تقديم خدمه طبيه لائقة للمواطنين وللمساهمة في رفع كفاءه المنظومة الصحية بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحة إلي قيام ادارتي التفتيش الصيدلي والعلاج الحر بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي الادارة الصحية بالزقازيق وإدارة الرقابة التموينية بشن حملات تفتيشيه مفاجئة على المنشآت الصحية الخاصة بمركز ومدينة الزقازيق تم خلالها مداهمه أحد مراكز بيع وتداول الوصفات والأعشاب الطبية يعمل بدون ترخيص وضبط ما يقارب من 3000 مخالفة دوائية لأصناف غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وبدون فواتير، وفي مكان غير مرخص له ببيع وتجارة الأدوية.

أضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة التفتيشية قامت بمداهمة مجمع عيادات غير مرخص تابع لمركز الأعشاب، وتم تحريز 44 سرنجة، منها سرنجات معدة للحقن تحتوي علي مواد مجهولة المصدر، وغير معروف تركيبها، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، كما تم تحرير محاضر بوجود أدوية مجهولة المصدر في مكان غير مرخص وغير مسموح له ببيع وتجارة الأدوية بقسم الشرطة بالزقازيق.

أكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الصحية بنطاق المحافظة وضبط المخالف منها حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع.