ضبط 3 آلاف كرتونة جهاز كانيولا أكسجين منتهية الصلاحية بالغربية

كان وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على محلات ومخازن الأدوية والمستلزمات الطبية، لأحكام الرقابة عليها.

وتم تشكيل حملة برئاسة وكيل وزارة التموي ضمت جمال هنيدى مدير إدارة تموين ثان طنطا، وياسر مراد مدير الرقابة بطنطا ومحمد الشيخ مفتش التموين، وتم ضبط 3000 كرتونة جهاز كانيولا أكسجين منتهية الصلاحية انتهاء يونيو 2018، وتحرر محضر رقم 4400 جنح ثان طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.