اليوم السابع
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ضبط مصنع لإنتاج أدوية التخسيس من بودرة البلاط فى القاهرة.. صور

الأربعاء، 17 فبراير 2021 06:50 م
ضبط مصنع لإنتاج أدوية التخسيس من بودرة البلاط فى القاهرة.. صور السلع التى تم ضبطها
كتب عبد الرحمن سيد

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داهم رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، مصنعا لانتاج أدوية التخسيس من مواد مجهولة المصدر وتباع للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة. 
 
 
المضبوطات (1)
المضبوطات

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة، بضبط مصنع غير مرخص لبيع العقاقير للمواطنين، وكشفت التحريات أن المسئولين عن المصنع يقومون بتصنيع تلك المنتجات، لكسب الأموال فقط ، فأنشؤا مصنعا لانتاج أدويه التخسيس والحقن من الماء وبودره البلاط، وخامات رديئة، وإيهام المواطنين بأنها أدوية مستورده من دول ألمانيا وانجلترا والصين ودول أوروبا، وتباع عبوات منها الواحده بـ 1000 جنيه، لجذب المواطنين إليها من الرجال والسيدات راغبي القوام السليم ويساعدهم في ذلك مراكز التخسيس الوهمية، وأصحاب تلك المراكز المدعيين، أنهم خبراء رغم منهم غير حاصل علي أي شهادات.
 
 
المضبوطات (2)
المضبوطات 

تم مداهمة المصنع ومصادرة العديد من العبوات الفاسدة، ومجهولة المصدر بواسطة رجال تموين القاهرة برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، وتم القبض على القائمين عليه.

المضبوطات (3)
المضبوطات 

المضبوطات (4)
المضبوطات

المضبوطات (5)
المضبوطات
 

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