اليوم السابع
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ضبط رئيس شركة بتهمة النصب على المواطنين

الأربعاء، 17 فبراير 2021 04:42 م
ضبط رئيس شركة بتهمة النصب على المواطنين الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص (رئيس مجلس إدارة شركة للمنتجعات السياحية "له معلومات جنائية" ، مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بإنشاء شركة استثمار عقارى والنصب من خلالها على المواطنين من خلال التعاقد مع عدد منهم على تمليكهم وحدات عقارية سكنية على مراحل مختلفة بأحد مشاريع الشركة المشار إليها، على أن يكون استلام الوحدات فى غضون عام 2017 .
 
وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم، ثم قام بغلق مقر الشركة وهرب ولم يفى بتعاقداته وإلتزاماته  وقام بتغيير مقر شركته أكثر من مرة هروباً من ملاحقة ضحاياه.
وعثربمقر الشركة المشار إليه على (عدد من العقود الوهمية ببيع وحدات سياحية وتجارية بالمشروع الوهمى – كمية من إستمارات حجز وحدات سياحية بالمشروع بالوهمى) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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