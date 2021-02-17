ضبط أدوية مخدرة ومنشطات مهربة بصيدليات فى السويس

وأعلنت مديرية الصحة في بيان لها، أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وتعليمات وكيل وزارة الصحة بالسويس بإحكام الرقابة على سوق الدواء ومنافذ توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية وضبط الأماكن غير المرخصة بالمخالفة للقانون.