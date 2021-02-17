اليوم السابع
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ضبط أدوية مخدرة ومنشطات مهربة بصيدليات فى السويس

الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:16 م
ضبط أدوية مخدرة ومنشطات مهربة بصيدليات فى السويس ضبط أدوية مخدرة ومنشطات مهربة
السويس - سيد نون

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شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالسويس، عدة حملات تفتيشية مشتركة على الصيدليات، وأسفرت حملات التفتيش عن ضبط أدوية مخدرة ومنشطات مهربة وأدوية جدول "تانى" بدون فواتير وأدوية مهربة، وتم تحريز الأدوية وعمل التقرير الفني اللازم وتسليم التقرير والأحراز لمباحث المكافحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلنت مديرية الصحة في بيان لها، أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وتعليمات وكيل وزارة الصحة بالسويس بإحكام الرقابة على سوق الدواء ومنافذ توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية وضبط الأماكن غير المرخصة بالمخالفة للقانون.

 


مديرية الصحة بالسويس

محافظة السويس

اخبار السويس

ضبط أدوية مخدرة

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