ضبط أدوية مخدرة ومنشطات مهربة بصيدليات فى السويس

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالسويس، عدة حملات تفتيشية مشتركة على الصيدليات، وأسفرت حملات التفتيش عن ضبط أدوية مخدرة ومنشطات مهربة وأدوية جدول "تانى" بدون فواتير وأدوية مهربة، وتم تحريز الأدوية وعمل التقرير الفني اللازم وتسليم التقرير والأحراز لمباحث المكافحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأعلنت مديرية الصحة في بيان لها، أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وتعليمات وكيل وزارة الصحة بالسويس بإحكام الرقابة على سوق الدواء ومنافذ توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية وضبط الأماكن غير المرخصة بالمخالفة للقانون.
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