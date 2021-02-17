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صور.. الرئيس السيسى يتسلم دعوة من نظيره الباكستانى عارف علوى لزيارة إسلام آباد

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:25 م
صور.. الرئيس السيسى يتسلم دعوة من نظيره الباكستانى عارف علوى لزيارة إسلام آباد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية باكستان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية".
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير خارجية باكستان نقل إلى الرئيس رسالة من الرئيس الباكستاني عارف علوي، تضمنت دعوة إلى زيارة دولة باكستان، وذلك في إطار عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مع التطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين مصر وباكستان، والتأكيد على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل.

الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية باكستان (3)
الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية باكستان (3)


الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية باكستان
الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية باكستان


الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية باكستان (2)
الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية باكستان (2)


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