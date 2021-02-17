صور.. إخماد حريق التهم "فرش " فاكهة بجوار مسجد السيدة زينب

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من اخماد حريق بفرش للفاكهة بجوار مسجد السيدة زينب، دون وقوع إصابات .

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، مفادة تلقية بلاغا بحريق داخل خيمة للفاكهة بجوار مسجد السيدة زينب، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها، وبالفحص تبين أن الحريق شب داخل خيمة للفاكهة على مساحة 10 متر وتم إخماد الحريق، دون وقوع إصابات.

وبالمعاينة تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي وساعدت سرعة الرياح فى انتشار الحريق والتهم الخيمة بالكامل .

وأمر اللواء اشرف الجندى مدير الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.