اليوم السابع
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صور.. إخماد حريق التهم "فرش " فاكهة بجوار مسجد السيدة زينب

الأربعاء، 17 فبراير 2021 06:44 م
صور.. إخماد حريق التهم "فرش " فاكهة بجوار مسجد السيدة زينب رجال الحماية المدنية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من اخماد حريق بفرش للفاكهة بجوار مسجد السيدة زينب،  دون وقوع إصابات .
 
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية  بالقاهرة، مفادة تلقية بلاغا بحريق داخل خيمة للفاكهة بجوار مسجد السيدة زينب، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها، وبالفحص تبين أن الحريق شب داخل خيمة للفاكهة على مساحة 10 متر وتم إخماد الحريق، دون وقوع إصابات.
 
وبالمعاينة تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي وساعدت سرعة الرياح فى انتشار الحريق والتهم الخيمة بالكامل .
وأمر اللواء اشرف الجندى مدير الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
 
 
أثار الحريق
أثار الحريق

ازالة اثار الحادث
ازالة اثار الحادث

الإدخنة قبيل الإخماد التام
الإدخنة قبيل الإخماد التام

المعدات ترفع المخلفات
المعدات ترفع المخلفات

النار وقت الاشتعال
النار وقت الاشتعال

بركة من المياه عقب الإطفاء
بركة من المياه عقب الإطفاء

جهود الإطفاء
جهود الإطفاء

رفع المخلفات
رفع المخلفات

رفع مخلفات الحريق
رفع مخلفات الحريق

رفع مخلفات الخشب
رفع مخلفات الخشب

مخلفات الحريق
مخلفات الحريق

مياه الإطفاء تغرق محيط الحريق
مياه الإطفاء تغرق محيط الحريق

 


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