صعود بورصة مسقط بنسبة 0.12% بجلسة الأربعاء مدفوعة بارتفاع سهم بنك نزوي

كتب هانى الحوتى

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.120% رابحاً 4.327 نقطة ليغلق عند مستوى 3558.463 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.6 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 344 صفقة لعدد 31 سهماً.

وارتفعت 7 أسهم على رأسها سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 3.31%، ثم سهم "بنك نزوي" بنسبة 2.08%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.08%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 4.76%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.70%، ثم سهم "ظفار للتأمين" بنسبة 2.44%، فيما تصدر سهم "بنك نزوي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 249.2 ألف ريال عماني.

في سياق متصل أعلنت شركة شل العمانية للتسويق، اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، يوم الخميس الموافق 4 مارس المقبل، لدراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ودراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ودراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 51 ألف ريال عماني، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والموافقة عليه.