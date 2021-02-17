صعود بورصة دبى بالمستهل مدفوعة بارتفاع قطاعى العقارات والبنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.21% رابحاً 5.70 نقطة ليصل إلى مستوى 2616.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 57.7 مليون سهم محققة ما قيمته 57.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 860 صفقة لعدد 25 سهماً، وصعد قطاعي العقارات والبنوك بنسبة 1.29%، 0.20%، على التوالي، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 1.20%، أعقبه قطاعي السلع والاتصالات بنسبة 0.78%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.05%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، بمستهل جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 2.18%، ثم سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.68%، وتراجعت 7 أسهم على رأسها سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 2.36%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 2.35%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3.5 مليون ورقة بقيمة 14.4 مليون درهم.

وفي سياق متصل قالت شركة مجموعة جي إف إتش المالية، رداً على ما ورد عن إحدى القنوات الإخبارية فيما يتعلق بإلغاء اتفاقية صنع السوق، كونها جزءاً من قرار توزيع أسهم منحة على المساهمين، فأن المجموعة تؤكد أن القراران منفصلان كل على حده حيث سيتم السير في إجراءات تنفيذ القرارين بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، وتمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق، والبيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، والمصادقة على مقترح الميزانية لعام 2021، كما تمت المصادقة على مقترح الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بتاريخ (24 مارس) بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وتم مناقشة الأمور التشغيلية الاعتيادية.