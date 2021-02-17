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أطلق صحفيون بدول المغرب العربى، اليوم الأربعاء، أول اتحاد مغاربي للصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد ولد سالم ولد الداه، وقال نقيب الصحفيين المغاربيين، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الاتحاد أسسه ممثلو أكثر من 100 مؤسسة في الدول العربية الخمس، وسيتخذ من العاصمة الموريتانية مقرًا له وسيشكل إطارًا مهنيًا يعمل بالتشاور والحوار المفتوح والبناء، مشيرًا إلى عقد لقاءات عبر الفيديو كونفرانس لتحديد خلال أيام موعد تنظيم المؤتمر الأول؛ والذي يستهدف الارتقاء بمهنة الصحافة، وجعلها أداة فاعلة في خدمة القضايا المصيرية المشتركة التي تتوق إليها شعوب المنطقة المغاربية.