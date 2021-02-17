يضم الاتحاد الجديد في عضوية مكتبه التنفيذي فوزية الغيلوفي من نقابة تونس، ونصر فوزي المهدوي الأمين العام لنقابة الصحفيين والإعلاميين الليبيين ورياض بوخدشة من نقابة الجزائر، وأنس مريد من نقابة المغرب.