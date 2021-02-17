صحة شمال سيناء تستعد لإطلاق حملة توعوية ضد كورونا الثلاثاء القادم

وأعلنت مديرية صحة شمال سيناء فى بيان لها، أن إدارة التثقيف والإعلام الصحى فى مديرية الصحة بشمال سيناء، أعدت خطة لتكثيف الرسالة الإعلامية للتوعية وتشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه تم عقد اجتماعا اليوم بالمثقفين الصحيين، وتحدد يوم الثلاثاء القادم انطلاق حملات توعوية مكثفة ضد كورونا بالأسواق العامة وتوزيع بوسترات للتوعية واتخاذ التدابير الوقائية، لافتًا إلى أن إدارة التثقيف والإعلام الصحى تقوم بتدريب طلاب الامتياز من المثقفين الصحيين على العمل بحملات التوعية الجاري الإعداد لها.

وأشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة ، انه سيتم تكثيف البرامج التوعوية فى مراكز الرعاية الصحية الأساسية لحث المواطنين على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا ، وتكثيف النشاط التوعوي و المناشدات والرسائل الصحية على الصفحات الرسمية لمديرية الشؤون الصحية وإدارة التثقيف والإعلام الصحي وبمواقع التواصل الاجتماعى لاتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة كورونا الفيروس المستجد، علاوة على عقد الندوات فى المصالح الحكومية لتوعية العاملين بأهم طرق الوقاية من الفيروس، وتوضيح جهود وتعليمات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.