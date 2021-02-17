شاهد رياح شديدة وأتربة فى مدينة 6 أكتوبر وانخفاض الرؤية على الطرق

كتب أحمد عبد الهادى

عرض "اليوم السابع" بثا مباشرا عن حالة الطقس في مدينة 6 أكتوبر، والتي تشهد رياحا شديدة مصحوبة بالأتربة وصقيع في مناطق المدينة، وأدت الرياح الشديدة والأتربة إلى انخفاض الرؤية على الطرق الرئيسية للمدينة والتي ينصح فيها قائدي السيارات بتشغيل الأضواء والالتزام بمسافات الأمان .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الخميس، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرصا أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، وأمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وفرصة لتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، و السواحل الشمالية، وجنوب سيناء،وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 07 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة.