شاهد تساقط الثلوج على مسجد قبة الصخرة بالقدس الشريف

كتب هيثم سلامة

في مشهد رائع، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر لحظة تساقط الثلوج على مسجد قبة الصخرة في القدس الشريف بالأراضى الفلسطينية المحتلة، حيث شهدت اليوم هدول أمطار غزيرة وثلوج على ساحات مسجد الأقصى، بالإضافة إلى مناطق أخرى .





تساقط الثلوج في ساحات المسجد الأقصى المبارك ❤ pic.twitter.com/93OMA6yYe3 — Majed Ftaiha (@MajedFt) February 17, 2021

يأتي ذلك في ظل موجة من الطقس السيىء تجتاح العديد من البلدان العربية من ضمنها مصر والأردن وفلسكين ولبنان، حيث تشهد منخفضا قطبيا قويا ربما يمتد على ثلاثة أيام، بدء منذ أمس الثلاثاء ومستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

#شاهد بدء تساقط الثلوج في ساحات المسجد الأقصى المبارك



اللهم صلاةً فيه عن قريب 🌸🌿 pic.twitter.com/NGqfj8kYeX — هاشم | 𝐇𝐚𝐬𝐡𝐞𝗺 (@hashemhani2) February 17, 2021

وتوقع خبراء الأرصاد، أن تتأثر الأراضي الفلسطينية بمنخفض جوي عميق، اليوم الأربعاء، قد يكون مصحوبا بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة ورياح قوية وعاصفة بعض الأحيان.

_



الجمال في المسجد الأقصى .🌨️💚💚 pic.twitter.com/VIBYLUDks5 — وفاء حامد (@muwafiwh) February 17, 2021

وبحسب طقس فلسطين، فإن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار عبور السحب الركامية لشمال البلاد وصولا إلى شمال الضفة الغربية مع هطول الأمطار الغزيرة والبردية والرعدية في بعض الأحيان، مع تساقط الثلوج في جبال الجليل الأعلى والجولان بشكل خاص.