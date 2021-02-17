س وج.. ماذا نفعل أثناء القيادة في ظل الأحوال الجوية المتقلبة؟!

كتبت : أمانى سمير

تعتبر القيادة في فصل الشتاء تحديدا من الأشياء التي تتطلب حيطة وحذر ومهارة كبيرة خاصة في الطقس العاصف وما يحمله عادة من مطر غزير، ضباب كثيف، سيول جارفة، حيث إنها تشكل بذلك عبئا ثقيلا على كل من السائق والمركبة، والسيارات المحيطة أيضا لذا نقدم لكم مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها لتفادي الأخطار والحوادث:



س: ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها أثناء القيادة في الأمطار والعواصف؟

ج : يجب تقليل السرعة إلى سرعة تتناسب مع الطريق وترك مسافة أمان كافية بين السيارات المجاورة .



س: هل من الأفضل استمرار القيادة في ظل وجود عواصف أم لا ؟

ج : إذا كان من الضروري القيادة أثناء العواصف والأمطار فلابد من تخفيف السرعة على التجمعات المائية تفاديا لشرود المركبة وأذية الآخرين أما إذا لم يكن من الضروري فيفضل الركن علي جانب الطريق في مكان أمن .



س: ماذا نفعل عند هبوب الرياح القوية بشكل مفاجئ؟

ج : يجب الانتباه وأخذ الحيطة من السيارات المجاورة خاص النقل والموتوسيكلات الذين قد تأرجحهم الرياح، كما يمكن أن تشكل الرياح الشديدة خطرا كبيرا على السيارات الخفيفة عند تلاقيها مع الحافلات والشاحنات المسرعة أو تجاوزها لها حيث تخرج السيارة عن مسارها .



س: ماذا نفعل عند حدوث الإنزلاق المفاجئ للسيارة ؟ ج : يجب المحافظة على توازن السيارة والهدوء أثناء القيادة لرفع القدم عن دواسة الوقود وعدم الفرملة، وإدارة المقود عكس اتجاه الإنزلاق .



س: ماذا نفعل أثناء القيادة في الأمطار الغزيرة؟

ج: يجب التأكد من أن المساحات الأمامية والخلفية في حالة جيدة وخاصة في فصل الشتاء، وأيضا حسن أداء جهاز بخ المياه ووجود كمية كافية من المياه بها، بالإضافة إلي ترك النوافذ مفتوحة قليلا تلافيا لتشكل شبورة ضبابية على الزجاج من الداخل أو استخدام جهاز التدفئة، وتشغيل الجهاز الخاص بإزالة غشاوة الزجاج الخلفي.



س: هل للإطارات دور أثناء القيادة في العواصف والأمطار ؟

ج: بالفعل للاطارات دور هام أثناء القيادة لذا يجب التأكد ليس من الاطارات فقد بل التأكد من سلامة الأربعة إطارات والأنوار والفرامل والبطارية والدينامو والبوجيات، وتغيير الأحزمة التي تصدر صريرا عند التشغيل أو أثناء السير، بالإضافة إلي التأكد من خلو العادم من أي ثقوب قد تؤدي إلى تسرب غاز أول أوكسيد الكربون (co) المميت .

وأيضا قد تؤدي الأمطار الغزيرة إلى إرباك السائقين بسبب تدني الرؤية وصعوبة السيطرة على المركبة خاصة مع بداية هطول المطر الذي يسبب انحلال الشحوم والزيوت والأتربة المترسبة على الطريق فتجعلها زلقة جدا لذا يجب توخي الحذر والقيادة بهدوء وبطء .