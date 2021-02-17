سواتر ترابية على شاطئ بلاج رأس البر لمنع خروج مياه البحر للشوارع

وقامت الوحدة برأس البر بعمل سواتر ترابية لمنع خروج مياه البحر لللشوارع نظرًا لارتفاع منسوب مياه البحر وقوة الأمواج والرياح، كما قامت الوحدة المحلية برفع مياه الأمطار من الشوارع لسهولة الحركة المرورية

يأتي ذلك في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وحتى انتهاء النوّة.

يأتى ذلك تحت رئاسة اللواء حسين لبيب وإشراف نواب المدينة لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد.