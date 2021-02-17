اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 06:48 م
خالد صلاح
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بالتزامن مع موجة الطقس السيئ..

سواتر ترابية على شاطئ بلاج رأس البر لمنع خروج مياه البحر للشوارع

الأربعاء، 17 فبراير 2021 06:21 م
سواتر ترابية على شاطئ بلاج رأس البر لمنع خروج مياه البحر للشوارع سواتر ترابية على شاطئ بلاج رأس البر
دمياط معتز الشربينى

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تعرضت مدينة رأس البر لموجة من الطقس السيئ على مدار اليوم الأربعاء، حيث أدى ارتفاع الأمواج وشدة الرياح لخروج مياه البحر لعدد من شوارع المدينة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

وقامت الوحدة برأس البر بعمل سواتر ترابية لمنع خروج مياه البحر لللشوارع نظرًا لارتفاع منسوب مياه البحر وقوة الأمواج والرياح، كما قامت الوحدة المحلية برفع مياه الأمطار من الشوارع لسهولة الحركة المرورية 
 
يأتي ذلك في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وحتى انتهاء النوّة.
 
يأتى ذلك تحت رئاسة اللواء حسين لبيب وإشراف نواب المدينة لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد. 

 


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