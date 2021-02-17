سكرتير عام الأقصر يناقش تطوير قرى إسنا وأرمنت ضمن مبادرة حياة كريمة

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى وممثلى الجهات المنفذة والمشاركة فى المشروع، وذلك لاستعراض تنفيذ أعمال التطوير فى كافة قرى مدن اسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر وعددهم 34 قرية بتوابعهم هم القرى المستهدفة ضمن المشروع بواقع 27 قرية بمدينة اسنا و7 قرى بمدينة أرمنت، وذلك فى اطار متابعة جهود التنمية فى المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.

وتم خلال اللقاء مناقشة خطة تنفيذ المشروعات لتنمية القرى المستهدفة، وأكد سكرتير عام المحافظة على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لاعمال المشروعات ورفع تقارير بها مع عقد اجتماع اسبوعى لاستعراض الموقف التنفيذى لكل مشروع .

ووجه "عبد الفتاح"بوضع جداول زمنية محددة لاعمال تنفيذ المشروعات مع التأكيد على عمل محاضر تنسيق بين كافة الجهات المختصة قبل القيام بتنفيذ اعمال المرافق ورصف الطرق مع مواصلة المتابعة تنفيذاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة لكافة اعمال المشروع بما يسهم فى تذليل أية عوائق .

شهد الاجتماع المهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس حسنى منصور رئيس جهاز تعمير منطقة البحر الأحمر وياسر جاد الرب مدير إدارة التخطيط بالمحافظة وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى المديريات الخدمية ونواب رؤساء المراكز ورؤساء القرى وممثليهم.