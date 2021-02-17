سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية تحت ستار الزواج العرفي

كتب محمود عبد الراضي

ألقت مباحث الآداب القبض على سيدة لترويجها ممارسة الأعمال المنافية بمقابل مادى تحت ستار الزواج العرفى عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، صفحة بأحد مواقع التواصل الإجتماعى تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى خلالها المُعلن استعداداه إحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج العرفى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية القائم عليها، وعقب تقنين الإجراءات بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وتبين أنها (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا مصر)، وأخرى (سيدة –لها معلومات جنائية) ، وبمواجهتها أقرت بقيامها بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى وإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما عثر بحوزتها على (2 هواتف محمولة أحدهايحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم).