اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية تحت ستار الزواج العرفي

الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:18 ص
سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية تحت ستار الزواج العرفي مباحث الاداب
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت مباحث الآداب القبض على سيدة لترويجها ممارسة الأعمال المنافية بمقابل مادى تحت ستار الزواج العرفى عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، صفحة بأحد مواقع التواصل الإجتماعى تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى خلالها المُعلن استعداداه إحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج العرفى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية القائم عليها، وعقب تقنين الإجراءات بدائرة قسم شرطة بولاق  أبو العلا، وتبين أنها (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا مصر)، وأخرى (سيدة –لها معلومات جنائية) ، وبمواجهتها أقرت بقيامها بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى وإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما عثر بحوزتها على (2 هواتف محمولة أحدهايحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم).

 

 


اداب

جرائم منافية للآداب

ممارسة اعمال منافية للآداب

الداخلية

جهود الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة